Image: Zorin OS / YouTube OS王者の牙城を崩せるか？ついに2025 年10月14日にサポートを終了したWindows 10。Windows 11をサポートしないPCを使っているユーザーは、今まさに岐路に立たされているところでしょう。今そんなユーザーに残されている選択肢は、MacOSまたはLinuxに乗り替える、あるいは新しいPCを購入するかです。いずれにしてもコストはかさんでしまいます。 そんな状況に、Zor