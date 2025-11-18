久保建英をめぐるトッテナムの関心報道が熱を帯びている。ウイング強化のためにレアル・ソシエダとの契約で設定されている6000万ユーロ（約107億円）の解除金を満額用意するとも報じられたトッテナム。専門サイト『To The Lane And Back』は、それだけの金額を払っても獲得に乗り出すだけの魅力があると報じた。「クボは典型的なプレミアリーグのウインガーとは特徴が大きく異なる。純粋にスピードとパワーに頼るよりも、ライ