2025年の日本代表のラストマッチとなるボリビア戦が、11月18日に国立競技場で行なわれる。ご存じの通り、この試合は2018年９月のコスタリカ戦から始まった森保一体制の国際Aマッチ100試合目だ。指揮官自身も「これからも一戦一戦、勝利を目ざして戦うというところ、明日のボリビア戦もそうですし、３月の代表戦、ワールドカップに向けても勝つために最善の準備をして、試合に全力を尽くしたいと思います」と前日会見で強調。