Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramストーリーズを更新。向井康二と森崎ウィンがW主演を務める映画『（LOVE SONG）』を鑑賞したことを報告した。 【画像】向井康二『（LOVE SONG）』関連ショット／【動画】副音声入り本編映像 ■阿部亮平「あったかくて素敵でした」「副音声めっちゃ面白かった」 劇場のポスターを背景に、入場者特典のしおりと自身のアクリルスタンドを手にした写真を公開し、「先週、観れ