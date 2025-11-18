ジェンダーをテーマに発信を続ける文筆家「桃山商事」清田隆之代表に聞いてみた毎週、SNSを中心に話題を呼んでいる火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）。無自覚に男尊女卑的な価値観を抱えるハイスペ主人公・海老原勝男が、恋人の山岸鮎美にプロポーズを断られたことをきっかけに、自分と向き合い始めるという物語だ。〈こういう人いる！〉と、ネットでは共感者が後を絶たないが、こっそりと「俺もこうだったかも