聴覚障害があるアスリートたちのオリンピック、デフリンピックが初めて日本で開催されている。注目選手の一人、亀澤理穂さんは、中学1年生のときに、デフリンピックの存在を知り、人生の目標に掲げてきたという。これまで4大会に出場し、メダルを8個も獲得した彼女に、卓球との出会いを聞いた――。東京でも梅雨が明けて、真夏日となった7月19日、TAC杉並区永福体育館（東京都）には朝早くからアスリートが集っていた。「10分後に