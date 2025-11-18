大阪府東大阪市の東大阪大が、短期大学部介護福祉学科の2025年度の留学生入試で、仲介業者から紹介された受験生を優遇して合格させていたとする第三者委員会による調査報告書を公表、不公正だったと指摘したことが18日分かった。