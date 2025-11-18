木原稔官房長官木原稔官房長官は18日の記者会見で、中国側が南アフリカで開かれる20カ国・地域（G20）首脳会議で日中首相会談の予定がないと明言したことについて「日中間のさまざまな対話を行うことに日本側はオープンだ」と強調した。在中国日本大使館が、外出の際に周囲の状況に留意するよう在留邦人に注意喚起したことに関しては「最近の日中関係を巡る現地の報道などを踏まえ、改めて十分な安全対策を呼びかけた」と説明