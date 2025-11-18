静岡県警は18日、高齢男性の遺体を浜松市に遺棄したとして、死体遺棄の疑いで同市の男（27）ら5人と、男性宅を放火しようとしたとして、非現住建造物等放火未遂の疑いで、フィリピン国籍の男（31）を逮捕したと明らかにした。