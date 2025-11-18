イサム・ノグチ賞の授賞式で発言する彫刻家の安田侃さん＝17日、米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】世界的な彫刻家イサム・ノグチ（1904〜88年）の作品を収蔵するニューヨークのノグチ美術館で17日、革新的な芸術家らに贈られる今年の「イサム・ノグチ賞」の授賞式が開かれ、北海道美唄市出身でイタリアを拠点に活動する彫刻家安田侃さん（80）らが受賞した。美術館側は、安田さんを「境界を打ち破る創造性というノグチ