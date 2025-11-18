ヤクルトは18日、柿沼友哉捕手、日隈モンテル選手と基本的合意に至ったと発表した。柿沼は15年育成ドラフト2位でロッテに入団し、1年目の16年途中に支配下選手登録されると、17年にプロ初出場。19年には種市篤暉が先発の時にバッテリーを組み、“柿の種バッテリー”で話題を呼んだ。近年は佐藤都志也、寺地隆成といった若手捕手の台頭もあり、昨季は3試合、今季は一軍出場がなく、シーズン終了後に戦力外通告を受けた。モン