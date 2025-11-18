食楽web ”食べるコーヒー”で話題を呼んだ、あの商品がさらなる進化を遂げました。2025年11月4日、『UCC上島珈琲株式会社』が手がける「YOINED」の新作が発売されました。 2023年に誕生したこのシリーズは、20年以上にわたる研究の末、焙煎豆をまるごと粉砕し、コーヒーオイルで包み込む独自製法（特許第6849552号）が採用されています。チョコレートのタブレットのような見た目で