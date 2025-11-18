「連立の離脱には反対の声も多い」「政権にいることで得られるメリットがなくなっていいのか」これは、公明党が連立離脱を通告する前日の11月9日、党の会議に出席した公明党国会議員がオフレコで語った内容だ。党内から反対の声もあがる中、なぜ公明党は26年間におよぶ友好関係を解消し、熟年離婚とも言われる連立離脱を強行したのか。私たちは、幅広く関係者から証言を得るとともに、地方組織に対して独自に調査を行い、過去の“