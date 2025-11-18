20Âå½÷À­¤Î¿²µ¯¤­¤ò½±¤Ã¤¿?¶²ÉÝ?¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥×¥ê¡¼¥º¡×ÁáÄ«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿¤éËí¸µ¤Ë¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¶¼¤µ¤ì¤¿¤éÃ¯¤·¤âÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¤À¤í¤¦¡£11·î10Æü¤ÎÄ«¡¢¿·½É½ð¤«¤éÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎËñÅÄ¥¢¥·¥å¥é¥ÕÂçÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¡£ÇØÃæ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯Ä¹È±¤ò¥É¥ì¥Ã¥É¤Ë¤·¤¿ËñÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ºÙ¿È¤Ê¤¬¤é190?¤Ï¤¢¤í¤¦¤«¤È»×¤ï¤ì¤ëÄ¹¿È¤À¡£Éô²°¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿½÷À­¤Î¶²ÉÝ¤¬¤¤¤«¤Ð¤«¤ê¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£ËñÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»ëÄ£¹ñºÝÈÈ