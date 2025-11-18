4年前に10歳年上の一般男性と離婚したシングルマザーの女優、吉瀬美智子（50）の“本音トーク”が話題だ。【もっと読む】吉瀬美智子の豪快泥酔が話題を呼んだが…昔のTV番組の“飲みトーク”はもっとすごかった吉瀬は16日放送のトーク番組「おしゃれクリップ」（日本テレビ系=日曜夜10時）に出演。現在は彼氏募集中で「『言い寄られるでしょ？』とか言われるんですけど、寄ってきてくれなくて」と本音をぶっちゃけた。さらに