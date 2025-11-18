17日、平幕の平戸海を下し、8勝1敗で今場所の勝ち越しを決めた関脇・安青錦（21）。今場所の黒星は若隆景の立ち合い変化に屈した一番のみで、安定感のある相撲を続けている。“最強の新弟子”旭富士に歴代最速スピード出世の期待…「関取までは無敗で行ける」の見立てまで今場所の成績次第では悲願の大関昇進。前頭筆頭だった7月場所と小結の9月場所はいずれも11勝。大関昇進の目安は「三役で3場所33勝」で、残り3勝すれば基準