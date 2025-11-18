競輪愛好家として知られるシンガー・ソングライターの友川カズキ（75）が今月28日に都内のライブハウス「新宿ロフト」で公演を行い、会場では恐怖漫画の巨匠・日野日出志氏（79）が1979年に友川を描いたＴシャツが限定発売される。また、友川がＭＣを務める競輪番組が19日に放送される。 【写真】かっこよ！恐怖漫画の巨匠・日野日出志氏の限定販売Ｔシャツ 歌手だけでなく、画家、詩人、エッセイスト、俳優など