確かに夢はある。中日・根尾昂が正真正銘の崖っぷち…8年目の来季へ200万円減の1050万円で契約更改17日、中日の細川成也（27）が契約更改し、3800万円増の年俸1億3000万円でサインした。2022年のオフにDeNAから加入して3年目。現役ドラフトで移籍した選手としては初の1億円プレーヤーとなり、「崖っぷちから這い上がれた」との言葉に感慨がこもった。今季は右足の故障で約1カ月半も離脱したものの、チーム最多の20本塁打（打