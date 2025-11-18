俳優の新井浩文（46）が復帰する。劇作家・赤堀雅秋氏（54）の一人舞台と映画監督・山下敦弘氏（49）のロードムービーが交互に展開する舞台「日本対俺2」で、新井は、日替わりゲストの1人として最終日の12月28日に出演する予定だ。夏帆に熱愛発覚 13歳上のモテ俳優・新井浩文と親公認の仲（2016年）新井は、2018年に派遣型マッサージ店の女性従業員への強制性交罪に問われ、懲役4年の実刑判決を受けて服役。24年7月に仮釈放さ