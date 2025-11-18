累計75万個を突破した「Brighte(ブライト)」から「くまのプーさん」限定デザインのブラシ型美顔器「ELEKI BRUSH＋(エレキブラシプラス)」が登場。お顔だけでなく頭皮や全身に使える、ブラシ型万能美顔器が、キュートな限定デザインで発売されています！ Brighte(ブライト)「ELEKI BRUSH＋(エレキブラシプラス)」ディズニー「くまのプーさん」限定デザイン 発売日：2025年11月17日(月)※数量限定価格：49,800円(