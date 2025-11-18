食楽web 『あみだ池大黒』は、江戸時代半ばの1805年（文化2年）に創業した大阪の老舗菓子舗。さっくりとした独特の硬さでお馴染みの、大阪名物「粟おこし・岩おこし」を220年以上にわたる歴史を持ちます。 「おこし」は、蒸して乾燥させた穀物を水飴と混ぜて固めた日本伝統のお菓子。浅草の雷おこしをはじめ全国各地にさまざまなおこしがありますが、そのなかでも大阪おこしの最大の特徴は、主原料にお米を使っていることです。