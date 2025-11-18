聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第３日の１７日、バドミントンで各種目の１次リーグが行われ、混合ダブルスの沼倉昌明（トレンドマイクロ）、千紘（坂戸ろう学園）組が２連勝で決勝トーナメントに進出。森本悠生（北海高）、片山結愛（ゆめ）（ノートルダム清心女子大）組は２連敗で敗退した。シングルスでは女子の矢ケ部紋可（あやか）（ゼンリンデータコム）、真衣（筑紫女学