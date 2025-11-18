ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役役などで知られ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。血中酸素濃度の数字について綴りました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「血中酸素濃度の数字が呼吸器を装着していると大切なんです」 【ＡＬＳ闘病】津久井さんは、「血中酸素濃度の数字が呼吸器を装着していると大切なんです」と