東京消防庁などによりますときょう午前10時すぎ東京・大田区東馬込で2階建てアパートの1階から火が出て現在も延焼中です。アパート1階が30平方メートルが燃えていて、アパートの北側に延焼の可能性があるということです。逃げ遅れが1人いるという情報もあり、確認を急いでいます。現場は、都営浅草線・馬込駅から東におよそ500メートルの住宅が密集するエリアです。