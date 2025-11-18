歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが自身の公式ブログを更新。「あんこう鍋」を晩御飯として楽しんだことを報告しました。 【写真を見る】【 市川團十郎 】 「うますぎた」あんこう鍋の晩御飯食後のリラックスした姿も公開團十郎さんは「晩御飯」と題し、「あんこう鍋。たべて もうねる うますぎた」とコメントし、ブルーハートとキラキラの絵文字を添えました。投稿には料理の様子を捉えた複数の写真が添えられています