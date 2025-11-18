中国外務省が今週末のG20サミットで日中両国の首脳による「会談の予定はない」と発表したことを受け、木原官房長官はきょう、「対話を行うことについて、日本側はオープンな姿勢だ」と述べました。高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁を受けて、中国外務省の報道官はきのう、今週末、南アフリカで開かれるG20サミットでの高市総理と李強首相との首脳会談は予定していないと発表しました。これを受けて、木原官房長官はきょう、「日