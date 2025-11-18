不正に入手したクレジットカードを使用して、トレーディングカードなどをだまし取ったして、高松市の無職の男性（19）が詐欺の容疑できょう（18日）逮捕されました。 警察によりますと、男は、10月10日、不正に入手した他人名義のクレジットカードを使用して、高松市内のカードゲーム販売店で、トレーディングカードなど158点（販売価格合計9万1464円）をだまし取った疑いです。