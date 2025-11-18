山形市によりますと、17日の午後4時30分ごろ、山形市石関地内の路上でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■16日～17日のクマ目撃情報 11月17日（月曜）午後4時30分頃石関地内の路上にてクマ1頭を目撃11月17日（月曜）午後1時10分頃大字平清水地内の山林にてクマ1頭を目撃11月16日（日曜）午前7時00分頃大字山寺地内の農地にてクマ1頭を目撃