タレントの土屋炎伽（33）が18日までに自身のインスタグラムを更新。妹で女優の土屋太鳳（30）、弟で俳優・声優の土屋神葉（29）と朗読劇の公演を行ったことを明かし、舞台写真やオフショットを披露した。「先週、姉弟で挑戦したオリジナル朗読劇 『ぼうけんの星』ご縁のある方々にお声がけして構成した心強いメンバーで、これまでの経験や知恵を結集し、創り上げました」と回顧すると、舞台写真をアップ。「朗読劇の前に