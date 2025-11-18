アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のみりにゃこと大谷映美里が、大阪を楽しむ様子を公開した。大谷は１８日までに自身のインスタグラムを更新。「グリコッベストヒット歌謡祭が大阪城ホールで放送だったので大阪→愛知で美味しいもの巡りしたよこの日いっぱい食べちゃった、、、」と記し、大阪・道頓堀にあるグリコの大きな電光看板の前でポーズをとる写真や、お好み焼き店での写真などをアップ。「大阪でお昼ごはんお好