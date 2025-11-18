大歓声の東京ドームの中心でも、彼の表情には動揺ひとつなかった。初の代表、初の日韓戦、初の東京ドーム。それでも、アン・ヒョンミンは動じることなくバットを振り抜いた。【写真】侍ジャパン相手に2戦23四死球…韓国の「四球病」に自国紙嘆き韓国代表の打線で最も強烈な存在感を残した22歳に、日本のメディアも「怪物打者」と注目。リュ・ジヒョン監督が「今回の強化試合で最大の収穫」と語った理由もそこにある。アン・ヒョン