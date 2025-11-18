元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が１８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。１８日も行われる日中外務省局長級協議に「本音のところは、両国ともこの問題を長引かせたくないと思っている」と指摘した。番組では高市早苗首相による台湾有事をめぐる答弁から、中国外務省が中国人の日本への渡航自粛を呼びかける事態にまで至っているに日中関係を特集。日本外務省の金井正