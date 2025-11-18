【Amazon:DJI アクションカメラ セール】 セール期間：11月18日0時～12月1日23時59分まで AmazonにてDJIのアクションカメラがセール価格で販売されている。期間は12月1日23時59分まで。 対象商品は「Osmo Pocket 3」2商品がラインナップ。本商品は1インチCMOSセンサーを搭載し、4K/120fpsで撮影できる。2インチ タッチスクリーンで、構図調整がしやすく