お笑いタレント、漫談家のねづっち（50）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。礼節を欠いた後輩タレントに対する思いをつづった。ねづっちは17日、事務所ライブに出演したことを報告。その後、忘年会を楽しむ写真をアップした。しかし続く投稿では「今日の事務所忘年会で礼儀のない後輩が1人いて非常に頭にきたが気持ちを抑える」とその日の出来事を記述。「コンプラの時代だし、ただ可哀想だけどもうその後輩に対して私は何も言