日本マクドナルドが、“寄り道マック・”キャンペーン第4弾として「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」を11月19日から全国の店舗で期間限定販売します。（「・」の箇所は正しくはハート記号）あわせてレギュラーメニューを増量させた「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も、ホリデーシーズンらしい数量限定パッケージで登場します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■2022年のホリデーマックフルー