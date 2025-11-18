AMAZING COFFEEのブランド創立10周年を記念し、人気スペシャルティコーヒー店・猿田彦珈琲との特別コラボが2025年11月22日～12月5日の14日間限定で開催されます。両ブランドで人気の「ハニーラテ」を特別アレンジした限定ドリンクや、こだわりのシングルオリジン、さらにFire-Kingとのトリプルネームマグなど、ファン必見のアイテムが勢ぞろい♡ここでしか味わえない特別な体験をぜひ楽しんで