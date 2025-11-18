１７日、ミシュスチン首相（右）と握手を交わす李強総理。（モスクワ＝新華社記者／黄敬文）【新華社モスクワ11月18日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は17日午後、ロシア・モスクワで同国のミシュスチン首相と会談した。１７日、モスクワで行われた李強総理とミシュスチン首相の会談。（モスクワ＝新華社記者／丁海濤）