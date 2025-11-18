株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が17日、自身のXを更新し、ちょっとした出来事で痛い出費があったことを打ち明けた。【写真】痛い出費…桐谷さんが泣いた目覚まし時計＆食べた新幹線の駅弁連日、講演会で多忙の桐谷さんは、この日は新幹線で地方へ。そこで「12日は徹夜して、お昼過ぎに新幹線に乗り、芦原温泉で降りるつもりが、目覚まし時計(写真右)が止まって、福井まで乗り過ごし