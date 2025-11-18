スーパーコンピューターの計算速度を競う世界ランキング「ＴＯＰ５００」が１８日発表され、理化学研究所と富士通が共同開発した「富岳」（神戸市）は今年６月の前回発表時と同じ７位だった。１２期連続で１０位以内を維持した。順位はスパコンの研究者らによる国際会議で毎年２回公表されている。トップは前回と同じく米ローレンス・リバモア国立研究所の「エル・キャピタン」で、計算速度は毎秒１８０京９０００兆回と、富岳