泉健太立憲民主党前代表が１８日までに更新したＸで、高市早苗首相の「台湾有事」に関する国会答弁についての考えを投稿した。泉氏は「高市総理の『存立危機事態』発言冷静に語りたい」と始めた。「総理支援者からは『野党のせいだ』という声もある。しかし歴代総理が踏み込まなかった言動を、高市総理が不用意に行い、混乱を招いた。これは否めない。外交には常に『互いに越えてはならぬよう配慮してきた一線』が存在する。