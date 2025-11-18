子どもたちにモータースポーツを身近に感じでもらおうと、三重県鈴鹿市の明生小学校で現役のプロレーシングドライバーを講師に招いた出前講座が開かれました。講師として招かれたのは、国内最高峰レース・スーパーフォーミュラに参戦する大湯都史樹選手です。子どもたちを前に大湯選手は、時速300キロのマシンに乗ってレースを戦っていることなどを紹介した上で「夢や目標などやりたいことを日々の生活でたくさん見つけてほしい」