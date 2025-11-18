¡ÚÂæËÌ¡¦Ä¹Èþºé¡ÛÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï17Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤òµ¡¤Ë¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°­²½¤Ë´Ø¤·¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÍð¤¹¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÍÞÀ©Åª¤ÊÂÐ±þ¤òÃæ¹ñ¤Ëµá¤á¤¿¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íê»á¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëË¬Æü¼«½Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÂç¹ñ¤È¤·¤Æ¤Îµ¬ÈÏ¤ò¼¨¤¹¤Ù¤­¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿