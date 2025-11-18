18日午前8時半ごろ広島市中区上幟町で、通行人から「サルがいる。民家のほうへ逃げていった」と、110番通報がありました。サルは近くの広島女学院中学・高等学校の屋上に上がっているのが目撃されました。学校に入る道には規制線がひかれ、警察官が出動するなどしましたが、サルはその後、北側に逃走しました。警察は引き続き付近の警戒に当たっています。（2025年11月18日午前10時20分現在）