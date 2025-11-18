一時1000円以上値を下げた日経平均株価を示すボード＝18日午前、東京都中央区18日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続落した。前日終値から一時1200円超下げ、節目の5万円を割り込んだ。前日の米国株安が逆風となり、平均株価への影響が大きい半導体関連銘柄を中心に売り注文が優勢となった。午前10時現在は前日終値比1045円77銭安の4万9278円14銭。東証株価指数（TOPIX）は50.78ポイント安の3296.75。前日