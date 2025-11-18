和歌山県田辺市中辺路町でツキノワグマ１頭がイノシシ捕獲用の箱わなにかかっているのを地元の猟師が見つけ、１６日正午頃、市中辺路行政局に連絡した。県などによると、クマの捕獲は今年２件目。中辺路町では近年、捕らえられていないという。県などによると、体長約１メートルで、推定１歳のメス。狙った獲物ではない動物がわなにかかる「錯誤捕獲」で、クマの生息域だったため、県職員と専門業者らが１７日、個体識別用のマ