北海道・苫前町で11日、体重約400kgの巨大グマが出没し、監視カメラには箱わなを倒す様子が映っていた。岩手県では柿の木に居座る親子グマ、長野県ではリンゴを2トンを食い荒らす被害も発生。専門家は「学習能力の高いスマートベアの増加で捕獲が難しくなっている」と話している。巨大グマが出没し果樹園や住宅地でも被害相次ぐ11日、雪が降る北海道・苫前町に現れたのは、体重400kg級とみられる巨大グマだ。脂肪をたっぷり蓄えた