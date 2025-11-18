巨人は１８日、ソフトバンクを戦力外となった川原田純平内野手（２３）と育成選手契約を締結したと発表した。背番号は「０６７」に決まった。岩手県出身の川原田は青森山田から２０年度ドラフト４位でソフトバンク入団。２２年に１試合、２３年に２試合出場したが、２４年は開幕前に右足首を負傷。８月に手術を受け、オフに育成契約を結んだ。２５年は１軍戦も１試合の出場にとどまり１０月に戦力外通告を受けていた。