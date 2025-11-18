記者会見で日韓防衛協力について述べる小泉防衛相＝18日午前、国会小泉進次郎防衛相は18日の記者会見で、海上自衛隊と韓国海軍が今月予定していた共同訓練の見送り調整を巡り「日韓、日米韓の連携がますます重要であることに全く変わりはない」と強調した。日韓間では、韓国空軍機による島根県・竹島周辺での飛行訓練が判明し、航空自衛隊基地での韓国空軍機への給油を日本側が中止。韓国軍は今月、東京で開催された「自衛隊音