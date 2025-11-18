女性とみられる上半身だけの遺体が発見された「氷川丸」付近の海中を捜索する神奈川県警のダイバーら＝18日午前、横浜市横浜市中区の山下公園付近の海で女性とみられる上半身だけの遺体が見つかった事件で、神奈川県警は18日、周辺の海中を捜索した。遺体は頭部と下半身がない状態で発見され、県警が死体遺棄事件として捜査している。県警のダイバーらは午前9時半過ぎに海中に入り、岸壁沿いから入念に捜索を始めた。現場は山