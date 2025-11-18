上越では、１９日昼前にかけて土砂災害や河川の増水に注意・警戒が必要です。また、新潟県では、１８日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。気象台の発表によりますと日本付近は冬型の気圧配置となっており、北陸地方の上空約５５００メートルには、氷点下２７℃以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。このため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、上越を中心